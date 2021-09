Mirella Santos e marido - Reprodução/Instagram

Publicado 02/09/2021 16:39

Rio - Mirella Santos, que ficou conhecida pelo trabalho com Mc Loma e as Gêmeas Lacração celebrou a união no civil com o surfista Gabriel Farias, na última terça feira (31).

O momento foi registrado e dividido com os fãs pelas redes sociais. "Meu Deus, casei!! Sou muito grata a Deus por realizar meus sonhos e tenho certeza que vamos construir uma família linda", declarou.

A cerimônia contou com a presença da irmã gêmea da funkeira, Mariely Santos, e com o sogro da noiva, Ricardo Farias. A lua de mel do casal será em Ilhabela, litoral de São Paulo.