Sthefany Brito - Reprodução

Sthefany BritoReprodução

Publicado 02/09/2021 17:22 | Atualizado 02/09/2021 18:53

Rio - Uma foto compartilhada por Sthefany Brito, nesta quinta feira (2), cativou seus seguidores. A imagem é de seu filho Antonio Enrico, de 10 meses, fruto de seu relacionamento com o empresário Igor Raschkovsky.

Galeria de Fotos Sthefany Brito Reprodução Sthefany Brito Reprodução Sthefany Brito Reprodução

A atriz de 34 anos, se derreteu ao falar do amor pelo filho. "Eu olho pra ele e fico me perguntando o que eu devo ter feito de tão maravilhoso pra merecer ele! Deus do céu, é um sentimento que eu nem consigo me arriscar a tentar explicar…", escreveu.