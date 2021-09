Emily Araújo desmente rumores de que estará em 'A Fazenda 13' - Reprodução/Instagram

Publicado 02/09/2021 17:29

Rio - Campeã do "BBB17", Emily Araújo era apontada como uma das possíveis competidoras da nova edição de "A Fazenda", após o colunista Leo Dias divulgar a notícia. Porém, nesta quarta-feira (1), a apresentadora usou suas redes sociais para negar a informação e ainda revelou que tem sido vítima de ataques virtuais desde que a matéria foi publicada no site Metrópoles.

“Essa questão da Fazenda, eu não tinha a menor noção da proporção que iria tomar, e já está começando a machucar meus familiares, pessoas próximas para mim e a mim", começou a ex-sister em seus Stories do Instagram. "Da mesma forma que foi bom, que trouxe muitas pessoas legais para perto de mim, pessoas que me seguiam antes que voltaram agora, novos seguidores, esse 'boom' também trouxe ‘haters’, e isso está fazendo muito mal pra mim e para os meus”, confessou.

A apresentadora da RedeTV! relembrou os ataques que sofreu após participar do "BBB" e reafimou que não estará no reality que começa no dia 14 de setembro. “Já passei por esse hate maçante na edição que eu ganhei do ‘Big Brother’ e não, eu não quero vocês haters aqui novamente. Tchau, podem sair daqui, porque eu não estou na Fazenda. Fui pega de surpresa com esse assunto e muito obrigada a todos que estão aqui me mandando amor”, finalizou.