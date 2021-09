Rafinha Bastos critica Tiago Leifert e elogia Luciano Huck - Reprodução

Publicado 02/09/2021 18:55

Rio - Conhecido por não ter papas na língua, Rafinha Bastos foi direto ao comentar a falta de posicionamento de "grandes apresentadores da TV", citando Tiago Leifert, Rodrigo Faro e Celso Portiolli. Durante entrevista ao podcast Ticaracaticast, o comediante ainda elogiou Luciano Huck por ter se arriscado na carreira política, apesar do comunicador nunca ter se candidatado a nenhum cargo público.

“O formador de opinião foi perdendo o valor desta expressão, porque hoje em dia quem influencia mais opinião não está mais na televisão", começou Rafinha. "Quem são os grandes apresentadores da TV hoje? Tiago Leifert, Rodrigo Faro, Celso Portiolli: o que essas pessoas pensam da vida? Eu não faço ideia. Porque eles sabem que ficar quieto é trazer mais ovelhas pra turminha”, declarou.

Em seguida, o humorista fez alguns elogios a Luciano Huck, mesmo deixando claro que discorda das opiniões do apresentador, que se prepara para assumir o "Domingão", na TV Globo. "Eu tenho respeito pelo Luciano Huck. Ele é um cara que, apesar de tudo isso, foi lá se envolver com política, falar o que pensa, falou m*rda para c*ralho, mas não importa. Ele resolveu se posicionar. Tem gente que sabe que a melhor coisa é ficar quietinha. E quando vai bater, bate em cachorro morto”, finalizou Rafinha.

Após apresentar o "Caldeirão" pela última vez, Luciano Huck deu entrevista para o "Fantástico", no último domingo, e falou sobre sua breve carreira na política . "Você não vai ler uma fala minha, em lugar nenhum, que eu falei que seria candidato a qualquer coisa, nunca. Estou no debate público e vou continuar no debate público. Se você me perguntar a minha opinião sobre qualquer assunto, eu vou te dar. Nunca lancei uma candidatura", afirmou.