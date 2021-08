Luciano Huck dá entrevista ao ’Fantástico’ - Reprodução

Publicado 30/08/2021 09:33

São Paulo - Após apresentar o último "Caldeirão", Luciano Huck, de 49 anos, concedeu uma entrevista ao "Fantástico" neste domingo. Durante o papo com Renata Ceribelli, o apresentador comentou sua carreira na televisão, suas intenções de migrar para política e o novo desafio profissional de comandar o maior programa dominical da emissora.

Antes de assumir o posto de Faustão na Globo, rumores apontavam que Huck poderia não renovar o contrato com a transmissora para concorrer às eleições contra Lula (PT) e Bolsonaro (sem partido). Sobre isso, ele dissertou. "Você não vai ler uma fala minha, em lugar nenhum, que eu falei que seria candidato a qualquer coisa, nunca. Estou no debate público e vou continuar no debate público. Se você me perguntar a minha opinião sobre qualquer assunto, eu vou te dar. Nunca lancei uma candidatura", iniciou ele.

"Obviamente pensei nisso. O que me fez pensar foi uma conjuntura em que o país que tem uma enorme potencialidade como o Brasil, e uma enorme desigualdade como o Brasil... Adoraria que fosse o país do futuro, como sempre nos foi colocado, e isso não aconteceu até hoje. Estar aqui, estreando o Domingão na semana que vem, é o que eu tinha que fazer. É orgânico. É o que eu sei fazer, é a minha contribuição", acrescentou o comunicador.

Na mesma entrevista, ele também falou sobre as personagens Tiazinha e Feiticeira. "Tinham coisas que eram aceitáveis há 20 anos atrás e que não são mais. Não caberia hoje em dia, de jeito nenhum. Coube naquele contexto. A gente era muito jovem, tinha uma certa ingenuidade naquilo também", comentou. Por fim, o apresentador ainda falou sobre a expectativa de assumir um novo programa. "O 'Domingão' que eu acredito é um 'Domingão' solar, um 'Domingão' divertido, um 'Domingão' bem humorado, que celebra as coisas boas da vida. Mas que ao mesmo tempo ele quer resgatar a esperança, quer juntar os cacos. Eu estou muito seguro, muito feliz com a decisão que eu tomei”, concluiu Luciano Huck.