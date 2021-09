Marjorie Estiano e Julio Andrade doaram sangue no Hemorio - Globo/João Cotta

Publicado 02/09/2021 23:17

Rio - Tomados pelo sentimento de solidariedade e dever cumprido, os atores Julio Andrade, Marjorie Estiano, David Junior e Barbara Reis, estrelas do elenco da série 'Sob Pressão', estiveram no Hemorio, no Centro do Rio, na manhã desta quinta-feira (2), para dar início à terceira edição da campanha #correntesobpressão.

Neste ano – em que a doação de sangue se torna ainda mais necessária diante do contexto de pandemia e a consequente redução dos estoques nos hemocentros – a ação está sendo realizada em 120 cidades do país, que conta com cerca de 140 pontos de coleta espalhados por 20 estados brasileiros, e se estende ao longo de, pelo menos, uma semana.



"O sangue é fundamental, ele é o nosso combustível e é o que faz a gente estar vivo. Estar aqui de novo abraçando essa campanha é muito gratificante”, disse Julio Andrade, o doutor Evandro da série. Marjorie, que dá vida à cirurgiã vascular Carolina, reforçou a necessidade da doação e o viés social da série. “A gente sabe da necessidade e da relevância. E o benefício que ‘Sob Pressão’ traz pra gente e pro público é de materializar isso, mostrar como a necessidade se apresenta e do quanto o gesto é simples”.



A data que marcou o início da ação foi motivada pela exibição, na noite da última quarta-feira (1), na Globo, do quarto episódio da temporada atual, em que um paciente precisa de sangue, mas não há mais bolsas disponíveis no hospital, despertando a reflexão sobre a importância da doação de sangue.