Anitta se apresenta nos EUA - Reprodução

Publicado 03/09/2021 08:16 | Atualizado 03/09/2021 09:21

Rio - A popstar Anitta, que está próxima de lançar seu novo e amplamente esperado álbum Girl From Rio em seu novo contrato com a Warner Records, está muito focada em sua carreira internacional neste momento.

Atualmente ela vive nos EUA, na cidade de Miami, para que consiga cumprir seus compromissos profissionais no exterior e em uma recente entrevista à empresária Maris Raffa, ela explicou o porquê da escolha da cidade norte-americana e que todos os novos desafios são um risco á sua carreira.

“É a cidade mais brasileira dos Estados Unidos. Tem uma grande quantidade de brasileiros aqui e ajuda a matar um pouco a saudade. Além disso, tem o mercado latino e americano muito fortes. É a junção desses mercados, a combinação perfeita”, disse Anitta em entrevista no YouTube.

Sobre os riscos de se apostar em uma carreira internacional, a hitmaker de Girl From Rio explicou: “O obstáculo maior para uma carreira internacional é abrir mão do que você já tem no Brasil. Deixo de ganhar muito dinheiro porque tenho que parar meus trabalhos lá. Você arrisca uma carreira que você construiu. Se falha, vão dizer que você não conseguiu e arriscou tudo. Se não acontece, posso perder tudo que conquistei no Brasil. É preciso muita coragem”.