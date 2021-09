Sérgio Mamberti - Reprodução/Instagram

Publicado 03/09/2021 07:38 | Atualizado 03/09/2021 09:44

Rio - Morto aos 82 anos, nesta sexta feira, em decorrência de uma infecção no pulmão, Sérgio Mamberti tem recebido homenagens de colegas famosos. Um nome importante para o cenário artístico brasileiro, o ator deu vida ao personagem Doutor Vitor, da icônica série 'Castelo Rá-Tim-Bum', da TV Cultura.

Nascido em Santos, em 1939, Sérgio Mamberti sempre almejou a carreira artística. Formado em Artes Cênicas pela Escola de Arte Dramática da Universidade de São Paulo (EAD), Mamberti estreou no teatro em 1963 e, logo após, integrou o famoso grupo de teatro Decisão. No Decisão, o ator trabalhou com nomes importantes da cena teatral Abumjara, Glauce Rocha e Plínio Marcos.

Nas décadas de 1970 e 1980, Mamberti se destacou tanto na TV quanto no Teatro. Em São Paulo, protagonizou peças importantes e, na telinha, deu vida à personagens que até hoje fazem parte do imaginário do brasileiro, como Eugênio, o mordomo de 'Vale Tudo'.

Na década de 1980, Mamberti também mostrou interesse na política e foi um dos fundadores do Partido dos Trabalhadores (PT). Já na década de 1990, o ator fez um de seus trabalhos mais populares até hoje, dando vida ao Dr. Victor em 'Castelo Rá-Tim-Bum'.



Em 2013, Mamberti deu vida ao nazista Dionísio da novela 'Flor do Caribe', que reprisou em 2020 na Globo. Já em 2016, o ator fez sua estreia na Netflix, como o conselheiro Matheus da série brasileira '3%'.

Homenagens

Pelas redes sociais, Marcelo Adnet lamentou a morte do colega de profissão. "Vai fazer muita falta estes grandissíssimo ator! Obrigado Sérgio Mamberti!", escreveu o humorista.

A filósofa Marcia Tiburi também deixou seu depoimento. "Que notícia triste sobre o Sérgio Mamberti. Ele vai fazer muita falta na vida, na arte, na luta", disse.

Armando Babaioff foi mais um que homenageou o ator pelas redes sociais. "Sérgio Mamberti tinha consciência que nosso ofício era além palco, um ator incrível com diversos personagens memoráveis, era um defensor da cultura brasileira. Obrigado por nos permitir continuar realizando, vai fazer falta. Ô se vai. Que ano difícil. Meus sentimentos a família", declarou o artista.