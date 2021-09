Jojo Todynho - Reprodução

Jojo TodynhoReprodução

Publicado 03/09/2021 19:28

Rio - A campeã de A Fazenda 12, Jojo Todynho mostrou que as confusões e atritos que ocorreram durante seu confinamento no programa ficaram no passado. Em entrevista ao podcast Podpah, a cantora entregou que tem planejado uma festa com os ex-peões.

"A gente está tentando fazer um encontro geral, uma festa com dj. Pensei em botar o Pedro Sampaio, fazer uma coisa maneira porque já acabou, já passou", contou.

Entre outros detalhes, Jojo Todynho entregou a existência de um grupo com todos os participantes do reality rural e confessou que aceitou o convite do programa na última hora.

"Eu recusei. Resolvi ir para A Fazenda 15 dias antes do programa estrear. A Regina (assessora) agilizou tudo. Faltando 5 dias para eu vir para São Paulo, eu fiz as fotos pra entrar no programa."