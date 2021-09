Sérgio Mamberti - Reprodução

Sérgio MambertiReprodução

Publicado 03/09/2021 18:04 | Atualizado 03/09/2021 18:11

Rio - O corpo do ator Sérgio Mamberti foi enterrado no Cemitério da Consolação, na região central de São Paulo, na tarde desta sexta-feira. O veterano morreu, aos 82 anos, na madrugada desta sexta em decorrência de falência múltipla dos órgãos. Sérgio Mamberti estava internado por conta de uma infecção nos pulmões. O velório do artista foi restrito a amigos e familiares e aconteceu no Teatro Sesc Anchieta, em São Paulo, também nesta tarde. O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva foi ao local se despedir.

fotogaleria

Em julho deste ano, Mamberti já havia sido internado para tratar uma pneumonia e chegou a passar pela Unidade de Terapia Intensiva (UTI). Após cerca de 15 dias, ele se recuperou e teve alta.

O ator foi casado com Vivien Mahr entre 1964 e 1980. O casal teve três filhos: Carlos, Fabrício e Duda Mamberti. Vivien morreu aos 37 anos, vítima de problemas cardíacos. Em 1982, Sérgio Mamberti começou um romance com Ednardo Torquato, com quem viveu até a morte do parceiro, em 2019.

Trajetória

Nascido em Santos, em 1939, Sérgio Mamberti sempre almejou a carreira artística. Formado em Artes Cênicas pela Escola de Arte Dramática da Universidade de São Paulo (EAD), Mamberti estreou no teatro em 1963 e, logo após, integrou o famoso grupo de teatro Decisão. No Decisão, o ator trabalhou com nomes importantes da cena teatral Abumjara, Glauce Rocha e Plínio Marcos.

Nas décadas de 1970 e 1980, Mamberti se destacou tanto na TV quanto no Teatro. Em São Paulo, protagonizou peças importantes e, na telinha, deu vida à personagens que até hoje fazem parte do imaginário do brasileiro, como Eugênio, o mordomo de 'Vale Tudo'.

Na década de 1980, Mamberti também mostrou interesse na política e foi um dos fundadores do Partido dos Trabalhadores (PT). Já na década de 1990, o ator fez um de seus trabalhos mais populares até hoje, dando vida ao Dr. Victor em 'Castelo Rá-Tim-Bum'.



Em 2013, Mamberti deu vida ao nazista Dionísio da novela 'Flor do Caribe', que reprisou em 2020 na Globo. Já em 2016, o ator fez sua estreia na Netflix, como o conselheiro Matheus da série brasileira '3%'.