Publicado 03/09/2021 16:59

Rio - A participação de Carla Perez no último episódio do "Música Boa ao Vivo", do Multishow, rendeu boas risadas para o público. A baiana conversou com a ex-BBB Mari Gonzalez e Gominho nos bastidores do programa e falou sobre o início de seu relacionamento com o cantor Xanddy, do grupo Harmonia do Samba, com quem se casou em outubro de 2001.

"A gente ainda não se conhecia e, um dia, me falaram que ele era a Carla Perez de calças. Precisava conhecer, né? Até porque uma produtora que trabalhava comigo chegou a me dizer que ia se casar com ele. Mas quando eu cheguei no show... foi amor à primeira vista", contou a apresentadora de 43 anos.

Perez ainda arrancou gargalhadas dos apresentadores ao entregar a vida sexual agitada do casal: "Segurar esse tchan cansa, viu?" Após o programa, Ivete Sangalo ainda brincou com os amigos: “A impressão que a gente tem é que eles transam todo dia, a toda hora”, o que Xanddy Harmonia logo confirmou.