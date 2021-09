Viviane Araújo e Guilherme Militão - Reprodução

Viviane Araújo e Guilherme MilitãoReprodução

Publicado 03/09/2021 15:43

Sextou com declaração de amor e festa de casamento! A atriz Viviane Araújo vai celebrar a união com o empresário Guilherme Militão nesta sexta-feira (3) e começou o dia elogiando o amado.



fotogaleria

O empresário também se declarou. "Chegou!!! Comemorar junto com família, amigos e a mulher da minha vida. Do seu lado é o lugar mais certo do mundo. Te amo!", respondeu Guilherme Militão.

Vários famosos interagiram com a atriz. "Deus abençoe muito vocês!!!! ️️️️ @multishow posso faltar a gravação hoje pra ir no casamento desse casal abençoado?", brincou Cacau Protásio. "Parabéns querida ️️ Vida longa ao amor de vcs", comentou Quitéria Chagas.

Viviane Araújo assumiu o namoro com Guilherme Militão no início de 2020. Os dois devem curtir a lua de mel no Brasil por causa das restrições da pandemia do coronavírus.

A atriz se casou com Militão apenas no civil, no dia 13 de maio, mas agora vai fazer uma festa com benção religiosa para celebrar o casamento. "Chegou meu amor!!! É hoje nosso grande dia! O dia de celebrarmos o nosso amor, nossa união que é tão linda e abençoada por Deus! Estar com vc meu amor, foi a decisão mais certa que eu tomei em toda minha vida! Eu te amo", disse Viviane em uma postagem no Instagram.