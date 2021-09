Tatá Werneck e Rafa Vitti - Juliana Pimenta Nogueira

Publicado 03/09/2021 14:54

Rio - Tatá Werneck demonstrou sua animação e expectativa para a nova novela da Globo "Além da Ilusão", que será estrelada por seu esposo Rafa Vitti, ao lado de Larissa Manoela. Nesta sexta-feira (3), a humorista compartilhou com seus fãs como tem sido o processo de preparação do ator para assumir o papel de protagonista do folhetim da TV Globo.

"Meu amorzão tá fazendo novela nova. Rafa leva tudo muito a sério. Do nada virou mágico. Chega em casa e eu fico que nem criança tentando entender a carteira que pega fogo, a varinha que vira lenço e vendo ele tirando meu relógio do pulso sem que eu percebesse (aliás, depois da mágica vocês devolvem o relógio? Já se passaram duas semanas. Sinto falta dele)", escreveu, de forma bem humorada, em publicação no Instagram.

A apresentadora do "Lady Night" ainda aproveitou para enaltecer a colega de elenco do marido, a atriz Larissa Manoela. "Ao lado dele está uma das mulheres mais talentosas dessa geração. Linda demais, doce, carinhosa e uma potência que não condiz com seu 1,52 m de altura (te diminuí um pouco. Não queria parecer mais baixa que você, musa). Desejo que seja UMA LUZ essa novela! Um sucesso!", declarou Tatá.

"Que esse casalzão da p*rra conquiste geral :) sou fã de vocês dois! E teremos piadas no 'Lady Night'? Claro que sim, senhora. É meu trabalho! Vem aí, ALéM DA ILUSÃO! P.s: e ainda tá de N95", encerrou a comediante.

