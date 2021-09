Juliette - Reprodução

Rio - Estreou na última quinta-feira (02) o primeiro EP de Juliette Freire , campeã do "BBB 21". O projeto, apesar de conter apenas a voz da paraibana, contou com toques e direcionamentos de uma amiga pessoal, Anitta. Nas seis faixas, o disco mescla MPB, balada romântica e bastante forró. No Instagram, a artista celebrou o lançamento. "Saiu! E eu não consigo explicar tudo que estou sentindo. Esses são apenas os primeiros passos dessa nova trajetória e o meu único pedido é que essas músicas toquem vocês como fazem comigo. Obrigada e ouçam".

Nas redes sociais, desde o lançamento, fãs têm dividido opiniões sobre o projeto musical. Entre os ouvintes, há quem tenha gostado e também há quem esperasse mais do EP. O fervor entorno do projeto foi tanto que Juliette começou a sexta-feira (03) com seu nome entre os assuntos mais comentados do Twitter. Confira reações coletadas na plataforma.

Para quem não sabe, Anitta foi quem encabeçou o trabalho musical de Juliette, mesmo à distância, já que está morando em Miami, nos Estados Unidos. Em recente declaração, a Girl From Rio contou que o projeto começou a ser desenvolvido enquanto a campeã ainda estava confinada no "BBB 21".

As seis faixas inéditas foram gravadas no estúdio de Anitta, na casa dela, onde Juliette se mudou assim que deixou o reality. "Eu acompanhei tudo à distância, e minha mãe estava lá enquanto ela gravava no estúdio de casa. A gente foi trabalhando no segredo. Só não estou mais nervosa do que ela, mas eu estou. Doida para vocês ouvirem tudo, porque está muito bom".

Confira as reações:

