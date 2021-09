Luísa Sonza - Reprodução

Publicado 03/09/2021 07:55

Rio - A cantora Luísa Sonza participou do podcast PodDelas, de Tata Estaniecki e Bruna Unzueta, nesta quinta-feira (2) e desabafou sobre os ataques que sofre em sua carreira.

Durante o bate-papo, a loira contou que não consegue mais participar de apresentações ao vivo. "Qualquer coisa que eu faça ao vivo eu fico pensando: 'As pessoas estão me xingando muito. A galera vai acabar comigo", confessou.

"Eu faço acompanhamento psicológico. Precisa, né? Mas não tem como não ligar. Entendo que cada um entrega o que pode na vida. Se as pessoas estão me entregando isso, significa que elas também não estão bem. Aprendi a ter empatia com o outro que está me atacando", completou.