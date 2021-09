Lady Gaga e Pabllo Vittar - Reprodução/Montagem

Lady Gaga e Pabllo Vittar

Publicado 03/09/2021 09:12

Rio - Lady Gaga está cantando arrocha. É isso mesmo, nesta sexta-feira (3), a cantora lançou o álbum "Dawn of Chromatica", com remixes em parcerias com diversos artistas como Charli XCX, Blackpink, Rina Sawayama, Bree Runway e Pabllo Vittar. A cantora brasileira ficou com a música "Fun Tonight" e trouxe uma pegada brasileira para a faixa.

A música original é bem pop, uma música normal para balada, mas sofreu uma revolução com a chegada de Pabllo Vittar. A cantora transformou a faixa em um arrocha, que combina bastante com os trabalhos de Pabllo em seu álbum mais recente, "Batidão Tropical"

Nas redes sociais, os fãs de Lady Gaga e de Pabllo Vittar foram à loucura. O que não falta são memes comemorando essa parceria e o fato da diva pop estar cantando um forró.

Lady Gaga hj ouvindo fun tonight pic.twitter.com/GWZRxzNSC3 — WAN (@WENkOi99) September 3, 2021

ACORDAR COM A LADY GAGA CANTANDO UM BOM FORRO FEZ MEU DIA pic.twitter.com/7ATTp1lcOc — Vic/// (@Apenas1Loiro) September 3, 2021

imagina ser gay e não surtar com lady gaga e pabllo vittar juntas pic.twitter.com/rBx00RwBwc — jonhão (@ojonhas) September 3, 2021

Lady gaga e Pabllo vittar servindo em Fun Tonight meu deus q perfeição pic.twitter.com/WOjOHGkA9U — Binho (@FbioMattos3) September 3, 2021

Lady Gaga fez tudo em lançar esse álbum sexta, fun tonight já é #1 no sertão pic.twitter.com/WcC8zYRIbf — jayzinho (@orichardss) September 3, 2021