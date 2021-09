Zeca Camargo - Reprodução

Rio - Aos 58 anos de idade, Zeca Camargo completou sua imunização contra a covid-19! O apresentador compartilhou a notícia com seus seguidores, nesta quinta-feira (2), e aproveitou para fazer um breve desabafo. Além de comemorar a segunda dose da vacina, o jornalista ainda criticou a gestão do governo federal durante a pandemia do coronavírus.

"Dia de tomar a segunda dose. Dia de agradecer infinitamente a esses incríveis profissionais que, mesmo com todos os obstáculos, conseguem cumprir um dos traços que mais fazem de nós humanos: respeitar e cuidar uns dos outros. Inevitavelmente, me emocionei aos me despedir das pessoas que estavam lá no posto de saúde", começou Zeca, que deve estrear um novo programa na Band em setembro

"A vida ainda está longe de estar normal, mas que alegria se sentir excepcionalmente protegido finalmente, ainda mais diante de um Estado que faz exatamente o oposto do que é sua vocação: a de proteger o cidadão, Se você tem os mesmo valores que eu, que eles, que todo mundo que acredita no bem, vai me entender", continuou o ex-apresentador do "Fantástico".

Zeca encerrou lembrando que a pandemia ainda não acabou: "Hoje é dia de dormir feliz. A luta contra a pandemia avança, bora focar na outra batalha ainda mais complicada de vencer: a contra a ignorância. Sei que conto com você."

