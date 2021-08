Zeca Camargo - Reprodução

16/08/2021

O novo programa de Zeca Camargo vai ser um game show. Ele comandará uma competição de perguntas e respostas focadas em particularidades do Brasil. O projeto está prestes a começar as gravações dos 13 episódios que vão ao ar no próximo mês.

Atualmente, Zeca Camargo só pode ser visto na televisão no Sabor & Arte, canal de televisão fechado que pertence ao grupo Bandeirantes. Ao longo da carreira, o jornalista passou por emissoras como TV Cultura, MTV e Globo, onde comandou programas como "Fantástico", "No Limite" e "É de Casa".