Ana Maria Braga no ’Mais Você’Reprodução

Publicado 03/09/2021 16:59

Rio - Ana Maria Braga divertiu os internautas na manhã desta sexta-feira ao aparecer no "Mais Você" fantasiada de cachorro caramelo. A apresentadora é conhecida por suas tiradas cômicas no matinal da Globo e dessa vez não foi diferente. O nome de Ana Maria chegou até a ficar entre os tópicos mais comentados do Twitter por conta da fantasia, que ela usou para uma campanha publicitária.

"Meu dia está feito: Ana Maria Braga vestida de cachorro Caramelo!", disse uma pessoa no Twitter. "NaMaria de cachorro é demais pra minha vida !!kkkkkk#NaMariaCaramelo", comentou outra telespectadora. "Do nada a Ana Maria Braga vestida de cachorro caramelo", disse um internauta.