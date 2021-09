Ney Matogrosso - Reprodução Internet

Publicado 03/09/2021

Rio - Ney Matogrosso deixou a web em polvorosa, na tarde do último domingo (29), após um nude ser publicado em seus Stories do Instagram . Os 10 minutos em que a postagem ficou no ar foram suficientes para que a imagem tomasse as redes sociais e o nome do cantor de 80 anos fosse parar entre os assuntos mais comentados. Em entrevista, o artista confirmou que o pênis na foto é seu e explica o que causou a situação.

“Queria mandar por WhatsApp, mas apertei o botão errado e publiquei por engano”, contou à revista Veja. A imagem foi publicada por volta das 16h e ficou exposta por tempo suficiente para que prints fossem tirados, logo, o nude continua a ser espalhado pelas redes sociais.

Em janeiro de 2020, no entanto, algo similar já havia acontecido. Também no perfil de Ney Matogrosso, foi postada uma foto de um pênis e com a legenda 'É meu'. Assim como neste domingo, a foto foi apagada minutos depois.