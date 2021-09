Viviane Araújo filmou a reação de sua mãe ao vestido de noiva que usará em seu casamento - Reprodução/Instagram

03/09/2021

Rio - A atriz Viviane Araújo teve seu vestido reprovado pela sua mãe, Dona Neuza Araújo, nesta sexta-feira (3).

Em seus stories do Instagram, a artista filmou a opinião de sua mãe sobre a fenda do vestido. "A fenda? Olha, sinceramente, eu não colocaria fenda nenhuma, não", confessou.

"A fenda que vai ter é horrorosa. Que isso, gente. Vai entrar com as coxas toda aparecendo. Pelo amor", continuou.

Ao ser relembrada que Viviane já desfilou no Carnaval com as coxas vísiveis, ela disse: "Carnaval é carnaval, vamos combinar. Carnaval é carnaval, mas hoje é uma coisa séria. Casamento é coisa séria", reclamou. Viviane Araújo interrompeu a mãe para afirmar que o Carnaval também é um evento que conta com um trabalho sério. 'Ué, mas Carnaval é coisa séria, mãe. Não é brincadeira, não".

A noiva ainda tentou argumentar ao afirmar que Carnaval não é brincadeira, mas não teve jeito.