Publicado 03/09/2021 19:57 | Atualizado 03/09/2021 20:09

Rio - A CNN Brasil anunciou, na tarde desta sexta-feira (3), que o apresentador Evaristo Costa não faz mais parte da emissora. Minutos depois, Evaristo surgiu nas redes sociais e desabafou sobre a forma como descobriu o desligamento.

Segundo o apresentador, ao voltar de férias ele percebeu que seu programa não estava mais na grade da emissora. "Desde do dia 1º de setembro descobri que não faço mais parte da CNN. Sim eu trabalhava na CNN, mas ao voltar das férias, assistindo a nova chamada de programação da emissora notei a falta do meu programa. Liguei pra saber o motivo e fui informado que ele havia sido retirado da grade e que a empresa não tinham mais interesse nos meus serviços. É do jogo!!! “Seja feita vossa vontade”. Quando me recuperar do ocorrido dou mais detalhes. Livre na pista.", disse Evaristo.

Em nota enviada à imprensa, a CNN explicou que o programa de documentários "CNN Séries Originais" será tirado do ar e, por isso, o contrato com Evaristo Costa foi encerrado. "Por decisão estratégica e de programação, o CNN Séries Originais encerra sua temporada. Em virtude dessas mudanças, o contrato com o apresentador Evaristo Costa será encerrado. O jornalista contribuiu, até aqui, com seu talento, profissionalismo e carisma para a construção do sucesso da CNN Brasil", diz nota enviada pela emissora.

Evaristo Costa estreou no comando do programa no fim de maio de 2020. Ele comandava a atração diretamente da Inglaterra, onde está morando. O produto da CNN Brasil apostava em documentários jornalísticos nacionais e internacionais exclusivos.

A estreia foi marcada pelo primeiro episódio da série de documentários "Os anos Bush", uma produção da CNN americana, que contou detalhes de uma das famílias mais influentes do mundo. Evaristo Costa também apresentou o documentário nacional "Pandemia: Rio em Colapso".