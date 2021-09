Jojo Todynho - Reprodução

Jojo TodynhoReprodução

Publicado 04/09/2021 10:40



fotogaleria Rio - Jojo Todynho, de 24 anos, foi um dos assuntos mais comentados da madrugada deste sábado (04) nas redes sociais. O motivo é a suposta infidelidade de seu mais novo namorado, Márcio Felipe . O caso começou quando Izabelle Branquinho, uma manicure do Rio de Janeiro, relatou que o atual affair da funkeira era, até então, seu namorado. Para embasar suas falas, a moça compartilhou uma série de conversas com o rapaz, com direito a registros fotográficos.

"Há aproximadamente um mês e meio comecei um relacionamento com uma pessoa, e hoje acordei com a notícia [em sites de fofoca] que ele também estava namorando uma pessoa famosa. E desde então meu celular não para. Eu realmente não esperava que isso fosse acontecer, nós estávamos muito intensos, ele, inclusive, estava ontem a noite comigo aqui em casa. Então, achei que isso não fosse possível. Não é fácil passar por isso, mas imagina: você fica com uma pessoa, vive a vida e, do nada, estoura isso. Quero deixar claro que o foco aqui é ele, não ela. A Jojo é uma mulher [email protected] e ele será assim com qualquer uma. Não estou fazendo isso por mídia, estou fazendo isso porque às vezes a gente passa por algumas coisas e guardamos para nós, e não faz bem", compartilhou Izabelle nos Stories do Instagram.

Entre as conversas de WhatsApp compartilhadas, Izabelle ainda expôs um áudio de Márcio Felipe lhe pedindo desculpas. O rapaz teria feito isso após a manicure descobrir que ele estaria se relacionando com Jojo Todynho. "Cara, já te peço perdão. Não tem nada a ver com fama, esses bagulhos. Acabou que eu fiquei com ela sim, me desculpa. Não sei nem o que falar. Estou errado, preciso concertar esse meu erro, mas não tô namorando ninguém não. Eu tô com vergonha, hoje eu fiquei a manhã toda pensando, enfim. Só me perdoa. Me perdoa, de verdade", disse o affair de Jojo no arquivo de áudio em questão.

A funkeira, até o momento, não se posicionou sobre o assunto. Márcio Felipe, por sua vez, compartilhou uma série de vídeos no Instagram ao lado de Jojo Todynho. Nas cenas, os dois estão dentro de um carro e o rapaz fala: "Deixa minha vida andar, pô. Não tenta atrasar ninguém, não".