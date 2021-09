Gretchen e Sula Miranda - Reprodução/TikTok

São Paulo - Gretchen Miranda, de 62 anos, e Sula Miranda, de 57 anos, animaram os fãs ao aparecerem dançando juntas no TikTok. "Eu e ela", escreveu a eterna Rainha do Rebolado na legenda da publicação.



No feed de comentários, admiradores não deixaram de vibrar com o encontro das irmãs. "Maravilhosas, juntas são mais ainda", disse um. "Adorei ver vocês juntinhas assim", comemorou outro. "Muito feliz de ver vocês juntas. Tua mãe é uma gracinha. Vi ela fazendo receitas. Que fofa", contou mais um seguidor.

Nesta semana, Gretchen também se destacou ao falar sobre suas inspirações. "Por incrível que pareça, as minhas inspiração não são mulheres mais velhas. Quem me inspira é a Anitta. Ela diz que eu a inspiro, mas me inspiro no modo dela vestir, no jeito de ser. Estou sempre ligada no que ela está fazendo. Também gosto muito da IZA e Ludmilla. A Pocah, a Rebecca também são mulheres com histórias de vidas fortes, exemplos lindos de superação", enalteceu ela, em entrevista à revista Quem.