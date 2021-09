Jojo Todynho e namorado - Reprodução

Jojo Todynho e namoradoReprodução

Publicado 04/09/2021 15:20 | Atualizado 04/09/2021 15:35

Rio - Jojo Todynho revelou estar com namorado novo e o perfil do rapaz, o carioca Marcio Felipe, viralizou no Instagram. Nesta sexta, ele usou a rede social para fazer um desabafo. "O ser humano é muito sujo, né? Meu Deus... Cuidado com o que vocês falam dos outros", escreveu ele, que apagou logo em seguida.



fotogaleria

Na mesma data, uma manicure do Rio de Janeiro falou sobre uma suposta infidelidade do dançarino. Izabelle Branquinho relatou que o atual affair da funkeira era, até então, seu namorado. Para comprovar suas falas, ela compartilhou uma série de conversas e fotos com o rapaz.

Em entrevista ao PodPah, Jojo falou sobre o novo namorado, mas sem revelar o nome, apenas disse as iniciais: F e M. Isso foi suficiente para que ele tenha sido descoberto. Na entrevista, ela falou como eles se conheceram e se aproximaram.

"Eu estava indo fazer os cílios e ele estava saindo do mesmo prédio. Me deu uma tontura na hora. Ele parecia um armário, todo trajado de Flamengo. Foi uma troca de olhares e depois fiquei torcendo para ele me mandar um direct pelo Instagram. Ele mandou e disse: 'Vai ficar só olhando?'. Respondi, fui viajar e quando voltei a gente se encontrou. Foi ótimo, foi maravilhoso", contou ela.