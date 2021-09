EP Juliette - Divulgação

Publicado 04/09/2021 14:01

Rio - O EP da campeã do BBB 21, Juliette Freire havia entrado para a história ainda no pré-save, mas os cactos conseguiram ir mais longe. O álbum da agora cantora alcançou o topo da lista das maiores estreias nacionais, ultrapassando nomes como Matuê e Anitta.

Em nível mundial, o EP Juliette fica atrás apenas do álbum Chromatica, da cantora estadunidense Lady Gaga. O top 5 na história das estreias de EP/álbum da plataforma Spotify se encontra desta forma:

1. Lady Gaga – "Chromatica" - 7,7M

2. EPJuliette - 5,9M

3. Matuê – “Máquina do Tempo" - 4.7M

4. Anitta – "Kisses" - 4,2M

5. Olivia Rodrigo - "SOUR" - 4,2M

A estreia da ex-bbb como cantora ocorreu na última quinta feira (2). O EP Juliette conta com seis músicas compostas por artistas de diversas regiões do país, e foram escritas enquanto a artista ainda estava confinada na casa mais vigiada do país.