Josy Oliveira, ex-participante do Big Brother Brasil 9 TV Globo/Fabrício Mota

Publicado 05/09/2021 19:16 | Atualizado 05/09/2021 19:29

Rio - Ex-participantes do "Big Brother Brasil" lamentaram a morte de Josy Oliveira, aos 43 anos, neste domingo. A cantora, que participou da 9ª edição do reality global, não resistiu a uma cirurgia feita em decorrência de um aneurisma cerebral.

Janaína do Mar falou sobre os problemas de saúde que Josy passava. “Ela sofreu um aneurisma no início do ano e agora foi passar por uma cirurgia e não resistiu. Deixou uma criança linda de 5 anos e um legado lindo”, escreveu.

"Hoje, como mãe, só penso na forma como vão contar para esse menino. Ele era muito apegado a ela, uma mãe supercarinhosa, doce, que gostava de beijar. A nossa missão é amparar essa família em oração, carinho e cuidado", completou Janaína.

Daniel Gevaerd, que esteve confinado na bolha de vidro do "BBB 9" com Josy, prestou uma homenagem à amiga. “É uma notícia que deixa qualquer um chocado. Sinto demais pela família dela. A Josy sempre foi de boas palavras, desde a bolha a gente se dava bem. Depois que ela saiu, admirei a humildade dela em conduzir bem o sucesso repentino”, lamentou.

Já o campeão do "BBB 9", Max Porto, também deixou uma mensagem de conforto. “Fazia muito tempo que não nos falávamos, mas ficam as memórias de momentos incríveis que vivemos no BBB. Depois, cada um seguiu sua vida e não tive muito contato com ela. É lamentável”, postou.