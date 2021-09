João Vitor Araújo é o carnavalesco da Acadêmicos do Cubango - Ewerton Pereira/Divulgação

João Vitor Araújo é o carnavalesco da Acadêmicos do CubangoEwerton Pereira/Divulgação

Publicado 05/09/2021 14:00

Rio - A Acadêmicos do Cubango vai promover, nesta terça-feira (7), feriado do Dia da Independência, a partir das 13h, a inscrição dos sambas concorrentes para o próximo desfile.

Além da apresentação das obras, que ocorrerá na sequência, a verde e branco de Niterói vai promover shows com o grupo Trevo da Paz e o cantor João Martins. Haverá também exibição dos segmentos da escola, como casal de mestre-sala e porta-bandeira, bateria, passistas, entre outros.

Para entrar no evento, será obrigatório apresentar a carteira de vacinação contra a covid-19.

No próximo Carnaval, a Cubango terá como enredo 'O amor preto cura: Chica Xavier, a mãe baiana do Brasil', do carnavalesco João Vitor Araújo.

A quadra fica na Rua Noronha Torrezão, 560, Cubango, Niterói.