Coreógrafo Renato Vieira - Divulgação

Publicado 03/09/2021 23:36

Rio - A diretoria da escola de samba Imperatriz Leopoldinense anunciou, nesta sexta-feira (3), que o coreógrafo Renato Vieira não continuará no comando da comissão de frente. Segundo a agremiação, o motivo é conflito de agendas.

Em nota oficial, a presidente Catia Drumond agradeceu ao artista e falou sobre a decisão. "Valeu, Renato! Ao longo da trajetória iniciada na construção deste Carnaval, podemos dizer, com muito orgulho, que nossa caminhada se fez entre laços e afetos. Todos aqueles que passam ou passaram pela agremiação neste período, têm sua contribuição lembrada, exaltada e reconhecida. Por isso, em comum acordo com o artista e, em virtude de um descompasso de agendas, comunicamos que o renomado coreógrafo Renato Vieira não será mais o responsável pela comissão de frente da Imperatriz para o Carnaval 2022", diz o texto. A escola informou, ainda, que o novo coreógrafo será anunciado em breve.

Considerado um dos maiores nomes da dança no Brasil, Renato já passou por escolas como Grande Rio, São Clemente, Portela, Unidos da Tijuca e Mocidade. Ele também ficou bastante conhecido por participar do júri do quadro 'Dança dos Famosos', no 'Domingão do Faustão', da Globo.