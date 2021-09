Luan Santana no clipe de 'Assim Nasce um Bêbado' - Reprodução

Luan Santana no clipe de 'Assim Nasce um Bêbado' Reprodução

Publicado 06/09/2021 12:37 | Atualizado 06/09/2021 12:43

São Paulo - Luan Santana, de 30 anos, começou a segunda-feira entre os assuntos mais comentados das redes. O motivo é o suposto novo namoro do cantor, que já revelou ter feito sexo com prostitutas. Na madrugada de domingo , um vídeo do artista dizendo em alto e bom som que está em um relacionamento ganhou bastante destaque no Instagram.

Nas cenas, Luan aparece dentro de uma van, possivelmente, após recepcionar seus fãs. Na situação, uma admiradora questiona: "E as novidades?". Em resposta, o cantor declara: "[Não está sabendo, não?], estou namorando". Assim que o cantor para de falar é possível ouvir um coro de animação dos presentes. "Eita!", disseram os fãs presentes, em meio a risadas.

Nas redes sociais, houve quem tentou adivinhar o nome da moça. "Izabela Cunha o nome da sortuda", disse uma admiradora. Teve também quem ficasse feliz por Luan, desde que a nova namorada não seja Jade, sua ex-namorada. "Pode ser qualquer uma, menos a Jade". Por fim, alguns também apostaram fichas em Juliette, campeã do "BBB 21", com quem o cantor iria gravar um clipe. "Certeza que é Juliette. Ser for outra, não aceito".

Em meio a fãs que acreditaram no cantor, também teve quem achasse que a declaração foi apenas uma brincadeira. Em suas redes sociais, até o momento, Luan Santana não falou sobre este possível novo relacionamento. O último namoro do rapaz foi com Jade Magalhães e terminou em outubro de 2020. Os dois estavam juntos há 12 anos e planejavam se casar em 2021. A notícia foi dada por ambos pelas redes sociais.