Capa EPJulietteDivulgação

Publicado 06/09/2021 09:00

Rio - As novidades não param! Após o sucesso do EPJuliette, a campeã do BBB21 anunciou mais um lançamento para está segunda feira (6).

fotogaleria A música 'Diferença Mara', que chegou ao topo das playlists nacionais no streaming ganhou um clipe anunciado para o meio dia.

Juliette Freire, que conquistou mais de 30 milhões de seguidores com sua passagem pelo reality show, se lançou como cantora na última quinta (2), quando seu primeiro álbum estreou nas plataformas digitais.