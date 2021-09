Apresentadora repercute reportagem do Fantástico - Reprodução

Apresentadora repercute reportagem do FantásticoReprodução

Publicado 06/09/2021 12:13 | Atualizado 06/09/2021 12:56

fotogaleria Rio - O domingo (5) foi de desabafo para Rafa Kalimann. Após reportagem do Fantástico, da TV Globo, sobre cancelamento na internet e haters, a ex-BBB se pronunciou no twitter sobre as crises de pânico enfrentadas devido aos momentos difíceis vividos nas redes sociais.

"Finalmente matérias como essa do Fantástico mostrando a gravidade dos haters na internet. Não normalizem a maldade escancarada que virou diversão pra muitos aqui. Doeu ler aqueles comentários ali, mas eles são diários, contínuos e vários deles eu nem consigo entender o contexto, é só pelo prazer de quem escreve. 'Hater' é um dos nossos maiores retrocessos", disse.

A influenciadora seguiu desabafando e deu um choque de realidade nos internautas. "Nem adianta falar que isso não existe, porque sabemos que sim! Gera like o comentário mais ofensivo, engaja mais e isso fica sem freio, sem pensar em quem está lendo. Assim como sei que meu longo desabafo (de revolta) pode me gerar ainda mais hate. Só que hoje já sou uma Rafa calejada (infelizmente, porque não queria ter que me acostumar com isso)".

Rafa ainda falou sobre os momentos difíceis na internet, e como quase desistiu de tudo. "Já chorei sem conseguir me controlar, foram inúmeras crises de pânico, vontade de desistir, desespero e medo. Já li que eu era 'digna de morrer' por dar bom dia. Já descontextualizaram situações, mentiram, distorceram, tudo pra aumentar o hate, pra que mais pessoas o jogassem". relatou.