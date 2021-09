Fernanda Lima e Rodrigo Hilbert com Bruno Gagliasso, Giovanna Ewbank, Ricardo Pereira e amigos - Reprodução/Instagram

Fernanda Lima e Rodrigo Hilbert com Bruno Gagliasso, Giovanna Ewbank, Ricardo Pereira e amigos Reprodução/Instagram

Publicado 06/09/2021 15:46

Rio - Em Portugal, o casal Fernanda Lima e Rodrigo Hilbert se reuniu com amigos para um piquenique. Nesta segunda-feira, via Instagram, a apresentadora abriu o álbum de fotos com Bruno Gagliasso e Giovanna Ewbank, além do ator português Ricardo Pereira e sua esposa, Francisca. Os filhos do casal e outros amigos também estiveram presentes.

"Compartilhar momentos amorosos se tornou fundamental em tempos tão estranhos. Estar em família e com amigos queridos, rindo , conversando , trocando experiências e querendo o bem ..sem perder tempo com bobagens nem coisas pequenas . Estar próximo da natureza e aprecia-la. Acho que é isso. Um beijo boa semana", escreveu a apresentadora no Instagram