Cantor curtiu festa com a modelo Laisa MoraesReprodução/Instagram

Publicado 06/09/2021 13:58

Rio - Laisa Moraes negou nesta segunda feira (6), qualquer envolvimento com MC Poze. "Conheço vários famosos e nem por isso fico com todos. Eu não fui o pivô da separação de ninguém. Apenas tirei uma foto com ele. Vai torrar a paciência de outra".

fotogaleria Uma foto da modelo junto ao funkeiro, em uma festa no sábado (4), gerou muitas críticas do internautas. Devido a repercussão, Laisa resolveu se pronunciar no Instagram. "Eu gostaria de entender esse auê todo por causa de uma foto. Apenas fiz meu papel de fã, que é tirar foto com seu ídolo. Quem me acompanha sabe que quase sempre posto as músicas dele aqui", disse.

O fim do relacionamento de MC Poze e Vivianne Noronha ainda repercute. Já que alguns dias depois do anúncio da espera do terceiro filho, o casal comunicou que não estava mais junto. Desde então, a web tem apontado supostos affairs do cantor.