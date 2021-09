Latino - Reprodução/Instagram

Publicado 06/09/2021 12:30

São Paulo - Latino, de 48 anos, começou a segunda-feira em meio a uma polêmica. Isso porque o cantor, que tem suas contas bloqueadas por conta de dívidas, compartilhou um vídeo convocando fãs para as manifestações de 7 de setembro, que são organizadas por apoiadores do governo Jair Bolsonaro (sem partido).

Nas imagens, Latino aparece usando uma camiseta verde e amarela, tocando violão e cantando uma versão alterada da música "Me Leva". "Oh baby me leva, me leva para as ruas, me leva. Dia sete nos espera, independência é o que sempre quis. Minha camisa é amarela”, entoou o cantor, em vídeo publicado no Instagram, chamando o público para as manifestações de 7 de setembro.

Na legenda da publicação, Latino ainda dissertou. "A ignorância é uma dádiva, já que com ela não podemos perceber as desgraças que nos cercam. Sou patriota sim! Não fico em cima do muro por conta de ideologias políticas. Sou Brasil!", disse ele, dando a entender que além de apoiar as manifestações, apoia Bolsonaro.

O vídeo do cantor viralizou no Twitter após ser impulsionado por Flávio Bolsonaro, senador e filho do presidente da República. "Quem vai dia 7/Set comenta aí”, escreveu o político na plataforma. O arquivo de vídeo, claro, logo começou a repercutir, gerando uma grande uma onda de críticas a Latino.

eu olhando o vídeo de Latino:

meu pensamento: "é por isso que o macaquinho fugiu. quem gosta de gado é mosca"



KKKKKKKKKKKKKKKK pic.twitter.com/JSse4ioUko — (@fionacarioca) September 6, 2021

acabei de ver um vídeo do Latino cantando Baby Me Leva chamando pro golpe no 7 de setembro e declaro aqui esta música oficialmente morta — (@LeoKitsune) September 6, 2021

Já repararam que todos os famosos que estavam no esquecimento, aparece apoiando Bolsonaro, só pra estar na mídia?

Tipo:Fale mal,mas fale de mim!

Agora é a vez do latido de Latino. — (@l_ladas) September 5, 2021

O bagulho tá tão doido q até o latino ressuscitou convocando o gado prá manifestações.

É bizarro!! — (@GustavRamski) September 6, 2021

Para quem não sabe, apoiadores de Bolsonaro organizam dois atos para o próximo 7 de setembro, que contarão com caravanas de várias regiões do Brasil. Uma manifestação será em Brasília, pela manhã; outra será na Avenida Paulista, a tarde. O presidente já confirmou à imprensa que marcará presença em ambas.