Fotos! Aos 55, Romário mostra boa forma ao jogar futevôlei no Rio

Rio - Romário aproveitou o fim de semana para praticar futevôlei nas areias da Praia da Barra da Tijuca, Zona Oeste do Rio. Aos 55 anos de idade, o ex-jogador mostrou boa forma ao ser clicado por um fotografado no final da tarde deste domingo de pouco sol, mas que atraiu muitos banhistas às praias do Rio. Nos registros, ele aparece usando uma camiseta azul e uma sunga estampada enquanto joga com amigos.