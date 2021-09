Larissa Manoela - Reprodução/Instagram

Publicado 06/09/2021 14:10

Rio - Larissa Manoela usou o Instagram neste domingo para compartilhar uma foto de biquíni. No registro, a atriz aparece com um modelo rosa e toda sonridente enquanto passeia em um barco. Nos comentários, o ator André Luiz Frambach, com quem a atriz ela vive um romance, deixou um comentário mensagem especial.

"Eu so(rio)", escreveu a atriz, que fez uma brincadeira com o nome da cidade do Rio. "Sorrisão sempre", respondeu o ator, o suficiente para fazer a alegria dos fãs, que shipparam o casal.