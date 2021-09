Almir Sater - Reprodução/Instagram

Almir SaterReprodução/Instagram

Publicado 06/09/2021 18:22 | Atualizado 06/09/2021 18:28

Rio - Nesta segunda-feira, o cantor Almir Sater foi uma das vítimas de um "arrastão" em Aquidauana, no Mato Grosso do Sul. Após ter um avião levado pelos bandidos, ele explicou que o item era usado para o trabalho no campo, em uma fazenda que tem no Pantanal, principalmente nas épocas de cheia, não era usada para shows.



"Bens materiais a gente trabalha, mas espero que seja recuperado. Mas se não, vão os anéis e ficam os dedos... A aeronave atendia minha fazenda, não era para shows. Atendia nossa vida pantaneira. Não da para acompanhar as notícias, mas estou torcendo para que tenha sucesso", finalizou.", disse ele em entrevista ao G1.

O cantor também revelou que trabalhava no campo pouco antes de saber sobre o roubo da aeronave. Ainda na fazenda, Almir viu um motociclista vindo em sua direção. Ele relatou que se sentiu apreensivo nesse momento.

"Estou no Pantanal. Estava no campo trabalhando, cheguei na hora do almoço e tinha por volta de 300 ligações... Quando vemos estas pessoas no campo, ficamos preocupados. Já senti meu coração apertado, pensei que seria algo com a minha família. Aí ele me deu a notícia de que tinham roubado o avião. Dos males, foi o menor. Vi o motoqueiro chegar e fiquei assustado", contou o artista ao portal.