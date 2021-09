Thiaguinho - Reprodução

Publicado 06/09/2021 19:59

Rio - Aos 38 anos de idade, Thiaguinho tem um faturamento anual de R$ 2 bilhões segundo a revista Forbes. Longe dos palcos durante a pandemia, o cantor investiu na carreira de empresário e passou a gerenciar a sua própria carreira musical após deixar a gravadora Som Livre.

Desde então, quem divulga seu trabalho é a sua própria gravadora, a Paz & Bem, que teve investimento de R$ 52 milhões. No momento, a gravadora só lança trabalhos do pagodeiro, como a segunda parte do projeto "Infinito", mas ele não descarta ampliar o leque de artistas. Desde 2009, a editora Paz & Bem já era responsável pela administração de suas canções e obras.

A música ainda ocupa a maior parte do faturamento da empresa, mas a publicidade também traz boa rentabilidade para Thiaguinho. A maioria dos contratos que ele fecha é de licenciamento, em que ele oferece ideias para os produtos das marcas e não trabalha como garoto-propaganda apenas. Durante a pandemia, por exemplo, o cantor se tornou embaixador de uma marca esportiva, na qual ele criou uma linha de produtos.

“Fico feliz por representar marcas porque é uma responsabilidade grande. Apostam na sua imagem e em tudo o que envolve a sua carreira. Tem a ver com sua conduta e sua credibilidade”, disse ele à revista.