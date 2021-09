Wesley Safadão e Thyane - reprodução do instagram

Publicado 07/09/2021 18:57 | Atualizado 07/09/2021 19:25

São Paulo - O cantor Wesley Safadão assumiu na última segunda-feira que traiu sua esposa, Thyane Dantas, em 2014, após o nascimento da primeira filha do casal, Ysis. A confissão aconteceu no perfil do pastor André Vitor, no Instagram.

"Só sabe quem passa, né? O tanto de coisas que fiz com que ela chegasse na situação que você a encontrou, todo sofrimento. Estava cego", iniciou o cantor.

"Me lembro quando foi o segundo mês da Ysis… No segundo mês, caiu a ficha. Só que eu não sabia o que fazer. Na saída… Eu terminei os parabéns do mesversário da Ysis e, quando eu ia saindo, disse: ‘Meu Deus, me ajuda’. Sabia que não era isso que eu queria. Quando entrei no carro: ‘E aí? Vamos embora?…'”, relembrou.