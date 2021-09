Bruno Gagliasso e Jair Bolsonaro - Reprodução

Publicado 07/09/2021 16:23

São Paulo - O irmão do ator Bruno Gagliasso, Thiago Gagliasso, participou de uma entrevista ao canal 4talkcast, no YouTube, na última segunda-feira e fez uma revelação que chamou atenção. Durante o bate-papo, ele contou que o presidente do Brasil Jair Bolsonaro queria ligar para Bruno e conversar.

Thiago soube quando visitou o presidente no Palácio da Alvorada para conhecê-lo. "Ele pegou meu telefone e disse: ‘Liga pro seu irmão, aí, vou falar com ele'. Isso é besteira, é família, não tem que brigar por política", disse Jair.