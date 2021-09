Angélica conheceu Luciano Huck durante as gravações de filme - Reprodução do Instagram

Angélica conheceu Luciano Huck durante as gravações de filmeReprodução do Instagram

Publicado 07/09/2021 16:00

Rio - Luciano Huck faz grandes revelações no livro "De Porta em Porta". Além de dizer que ficou em choque quando seu irmão se assumiu gay, ele conta que, no início dos anos 2000, "furou o olho" do ator Mauricio Mattar para ficar com Angélica. No livro, Huck conta como se apaixonou pela intérprete de "Vou de Taxi" durante os bastidores do filme "Um Show de Verão", em 2003.

fotogaleria

"Não tínhamos passado nem da primeira página [da leitura] do texto e eu já estava completamente apaixonado. O problema é que desta vez havia não um, mais dois pequenos detalhes: ela estava namorando, e eu também", descreve Huck, sem citar os nomes de Mauricio, nem da estilista Astrid Monteiro de Carvalho, com quem ele namorava na época.

No livro, o apresentador da Globo ainda relembra outras três vezes que viu Angélica, antes das gravações do longa. Uma dessas, foi uma viagem à trabalho para Fernando de Noronha, em que os dois foram juntos de avião. "Nos sentamos frente a frente no voo de ida, e confesso que já fiquei fascinado. Tudo nela era intenso: a cor dos olhos, a pele, o sorriso fácil, a voz rouca, a simpatia contagiante, o bom humor", relata.

"Aquela Angélica da televisão, do 'Vou de táxi', das capas de revistas, não estava mais lá. Na intimidade, ela era melhor ainda: uma moça normal, gente fina, divertida e muito inteligente. O encontro só não foi perfeito por um 'pequeno' detalhe: Angélica tinha namorado. A viagem acabou, a vida seguiu, cada um para o seu lado", conta o ex-Caldeirão no livro.

Angélica, em 2020, confessou em uma entrevista à apresentadora Sabrina Sato confessou que traiu Mauricio Mattar nesta viagem ao dar uns beijinhos em Huck. Mas não imaginavam que se casariam, nem que teriam três filhos.