Zé Felipe e João Guilherme, filhos do cantor LeonardoReprodução

Publicado 07/09/2021 12:57 | Atualizado 07/09/2021 13:16

fotogaleria Rio - Zé Felipe não perdoa ninguém! Sucesso na internet por comentar as polêmicas dos famosos, o cantor atacou novamente e não deixou passar batido o boato de que sua ex-cunhada, Jade Picon, ficou com o jogador Neymar Jr, na madrugada desta terça-feira (7), em festa na casa da irmã do jogador.

Tudo começou quando João Guilherme, ao abrir a caixa de perguntas do Instagram, deixou escapar um print de uma suposta conversa com sua ex, Jade Picon. "Descobri com quem você ficou. Obrigada, de nada. Você é meio doida da cabeça, realmente não te conheço, mas parabéns foi um ótimo jeito de alimentar seu ego, uma pena terminarmos assim, mesmo mesmo mesmo", dizia a mensagem.

Foi o suficiente para os internautas apontarem um affair entre a modelo e o jogador. Zé Felipe aproveitou para comentar os rumores. "Respondendo às perguntas aqui, que está lotado desde ontem à noite, esse telefone não para. Só tenho uma coisa pra falar pra vocês, a culpa é da CBF. Foi o seguinte, o menino Ney veio desenvolver um belíssimo trabalho, a CBF derrubou e ele foi o quê? Foi pro evento”, fofocou com os seguidores.