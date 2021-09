Sérgio Mallandro e a namorada, a carioca Danielly Borges - Reprodução/Instagram

Publicado 07/09/2021 14:17

Rio - Sérgio Mallandro aproveitou o feriadão de 7 de setembro para curtir uns dias com a namorada, Danielly Borges, em Angra dos Reis. No Instagram, o humorista compartilhou cliques em que o casal aparece em clima de romance em um barco.

"Três coisas maravilhosas no feriado: Amor, beijo e mar, tudo isso com muito glu-glu", escreveu o apresentador do podcast "Papagaio Falante". Aos 65 anos de idade, Sérgio assumiu o namoro publicamente com a executiva em março deste ano.