Publicado 07/09/2021 14:18

Rio - O namoro de Duda Reis e o empresário Bruno Rudge chegou ao fim em agosto, dois meses após terem assumido a relação publicamente no Dia dos Namorados. Nesta segunda-feira, a influenciadora, de 20 anos, fez um desabafo carregado de drama no Twitter.

"Ninguém morre de amor, mas a gente sai meio arrebentado, né", escreveu ela, que completou dizendo que era brincadeira. "Zoeira, foi só um charme. Meu mapa astral me impede de muitas coisas", continuou.

Esse foi o primeiro relacionamento de Duda após o término traumático com o ex-noivo Nego do Borel. Antes de namorar Bruno, a internet chegou a cogitar um possível affair com o influenciador Gui Araújo, ex-namorado da cantora Anitta.

