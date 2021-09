Anitta - Reprodução

São Paulo - A cantora Anitta usou suas redes sociais nesta terça-feira para questionar o motivo pelo qual os apoiadores do atual presidente Jair Bolsonaro (sem partido) estão se manifestando.

Em vídeo compartilhado nos stories do Instagram, Anitta disse: “Gente, eu estou confusa sobre um assunto, essas pessoas que estão lá na rua celebrando sei lá o que do Bolsonaro hoje, no dia da independência no Brasil nesse momento que, particularmente, não acho que a gente tá tendo nem independência, nem liberdade, enfim... Elas estão celebrando o que exatamente? O que que está acontecendo de bom? O que está rolando de bom? O Brasil está bom em qual aspecto? Ai, gente, eu só queria saber, estão celebrando por quê? Qual a celebração? O que que está rolando de bom pra celebrar? Qual é o motivo de celebrar esse momento? Que que tem de celebrar? Não estou entendendo, estou confusa!”, disse.

Ela ainda contou sobre um sonho que teve durante a noite, no qual levaria um tiro dos apoiadores do presidente. “Hoje eu tive um sonho muito doido. Eu sonhei que o fã clube do Bolsonaro estava todo me esperando na frente de casa pra me dar um tiro. E no sonho eu sai assim mesmo, porque até no sonho eu prefiro tomar um tiro do que ficar na mãe desses doidos”, completou.