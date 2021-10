Mayra Cardi - reprodução de vídeo

Publicado 30/09/2021 16:15

Rio - Aos 38 anos, Mayra Cardi desabafou no Instagram, nesta quinta-feira, sobre um problema sério de vista que está enfrentando. A coach explicou que procurou um oftalmologista, pois está tendo dificuldades para enxergar. No entanto, ela não deu mais detalhes sobre o diagnóstico.

"Não tô enxergando vocês porque tô com um problema meio sério na vista, aí resolvi gravar um negócio aqui muito importante", iniciou ela.

Em seguida, ela falou sobre o 'insight' que teve. "Deus é perfeito, né? Conforme a gente vai envelhecendo, eu tô falando baixinho porque estou no hospital, a gente vai perdendo a qualidade da nossa visão. Quando a gente é criança, a gente vê tudo com ricos detalhes, todos os traços e todos os detalhes. E depois que a gente já tem todos os detalhes daquela beleza gravados no nosso cérebro, na nossa mente, conforme a gente vai envelhecendo, a gente vai perdendo um pouco dessa visão, proporcional ao que precisamos. Deus é tão perfeito que ele não quer entristecer nosso coração, então ele vai retirando essa riqueza de detalhes da nossa visão para que você não precise ver todos os seus novos defeitos. A proposta não é ver os defeitos, mas apurar e enxergar a visão do seu coração", avaliou.

Mayra ainda disse que é uma pessoa de muita fé. "Se Deus fez assim, tô falando do processo natural [de perder a visão], vem o homem e 'consertar'. Consertar o quê? O que Deus fez 'errado'? Deus não erra, Deus é perfeito. É a gente brincando de 'ser Deus'. Porque aí a gente passa a ver o que não é para ver, passa não apurar o que é para apurar", destacou.

