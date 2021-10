Morte do ator foi divulgada nesta sexta-feira - Reprodução

Publicado 01/10/2021 16:08

Rio - Faleceu nesta sexta-feira (1°), o ator, dublador e diretor Jorge Cerruti. Em publicação nas redes sociais, a sobrinha do ator divulgou a notícia e passou informações sobre o velório, mas não revelou a causa da morte.

"Bom dia, aqui é a sobrinha do Jorge. Venho informar que o velório do meu tio será hoje das 16h às 19h no Cerimonial do Pacaembu, na Av. Pacaembu, 1.254, São Paulo", comunicou.

"Vai deixar saudades, tio. Descanse em paz, amamos você", encerrou.

Jorge Cerruti ficou conhecido por seus trabalhos no teatro, cinema e televisão. Atuou como pianista em peças de teatro no início da carreira e em seguida entrou para atuação, estreando na TV Cultura na década de 1970.

O ator participou da adaptação das famosas peças MacBeth e Ricardo III, criadas por William Shakespeare. No cinema atuou em O Cheiro do Ralo (2006) e A Casa de Alice (2007). Já na televisão, Jorge Cerruti participou de várias temporadas da série Cama de Gato (2005) e recentemente, integrou o elenco da série do Globoplay, As Five.