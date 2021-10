Jojo Todynho - Reprodução/Instagram

Publicado 02/10/2021 14:15 | Atualizado 02/10/2021 14:16

Rio - Ela é a sensação brasileira da Semana de Moda de Paris! Depois de encontrar a modelo Naomi Campbell e protagonizar cenas hilárias , Jojo Todynho compartilhou, neste sábado, uma sessão de fotos pelas ruas da capital francesa no Instagram.

Nos registros, a cantora e apresentadora carioca aparece caminhando e exibindo seu look escolhido especialmente para a ocasião: óculos escuros, conjunto marrom coladinho ao corpo, casaquinho para se proteger do frio, tênis branco e bolsa com corrente prata.

Nos comentários, claro, ela recebeu elogios. "Só dá ela", escreveu Danilo Faro. "Linda amada", elogiou Adriana Bombom. "Maravilhosa", disse um fã. "Perfeita", ponderou outro.