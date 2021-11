Katherine e Chris Pratt - Reprodução Internet

Publicado 05/11/2021 08:00 | Atualizado 05/11/2021 08:15

Rio - O ator Chris Pratt, astro de "Guadiões da Galáxia", está sendo detonado nas redes sociais por conta de uma postagem em que fez uma "declaração de amor" para a atual mulher, Katherine, filha de Arnold Schwarzenegger, no Instagram. No post, o ator objetifica Katherine e ainda desmerece o filho, Jack, do extinto casamento com Anna Faris. Atualmente com 7 anos, Jack nasceu prematuro e teve hemorragia cerebral. Por isso, precisa de alguns cuidados.

"Gente, de verdade, olhem como ela está olhando para mim. Quer dizer, encontre alguém que olhe assim para você! Ela me deu uma vida incrível, uma filha linda e saudável, ela mastiga tão alto que as vezes eu coloco meu fone de ouvido para abafar, mas isso é amor! Ela me ajuda com tudo! Em troca, periodicamente, abro um pote de picles. Essa é a troca", iniciou o ator.

"Seu coração é puro e pertence a mim. Meu maior tesouro, bem ao lado do meu cartão Ken Griffey Jr. (astro do beisebol). Que se você conhece, você sabe que diz muito. É seu aniversário em cerca de seis meses, então se eu não comprar nada para ela, vou dizer para olhar este post de novo. Amo você, querida", finalizou.

A mensagem recebeu mais de dois milhões de curtidas e muitos comentários positivos. "Uau! É só quando estou comendo cereal, mas te amo", disse Katherine, ironizando o fato de ele ter falado que ela mastiga alto. No entanto, muita gente criticou a submissão de Katherine e a crítica implícita ao filho, Jack. O nome do ator chegou a ficar nos assuntos mais comentados do Twitter por conta das críticas.

"Só é legal se você estiver olhando para ela da mesma forma, cara", disse um fã. "Perdi o respeito por você depois desse post por múltiplos motivos. Triste", disse outra pessoa. "Você acabou de descrever sua esposa como uma posse?", perguntou um seguidor.

Muitas pessoas também se incomodaram com o comentário sobre a filha do casal, Lyla, de 1 ano. É que Pratt também é pai de Jack, de 7, do casamento com Anna Faris. O menino nasceu prematuro, teve hemorragia cerebral e precisa de cuidados.

"Por que mencionar que ela te deu uma filha saudável? Você esqueceu que tem outro filho que nasceu prematuro e precisa de cuidados? Isso é uma coisa passivo-agressiva", disse uma pessoa. "Notei a ênfase em que ela 'deu' a você uma filha saudável. Parece que seu primeiro filho não foi suficiente", disse um seguidor.

Chris Pratt agradeceu sua atual esposa por ter lhe dado "uma filha saudável", sendo que ele tem um filho de 8 anos com alguns problemas de saúde com a ex-mulher, Anna Faris. Sinto muito pela Faris e o Jack por ter essa horrível na vida deles. https://t.co/fJkcSfckb3 — Thais #MarcoTemporalNão #PL490Não (@thaispereira) November 5, 2021 É sério que o Chris Pratt meteu esse louco com o próprio filho e ex mulher?

Já não bastava ser conservador e pro trump?

Simplesmente morte a guardiões da galáxia! https://t.co/LcYmlYyAFH — fernando (@fernandosaying) November 5, 2021 Tadinho do filho da Anna Faris e Chris Pratt que foi renegado pelo próprio pai, sendo que ele necessita de cuidados especiais desde o nascimento! — Mari (@mariimirandah) November 5, 2021 Chris Pratt tem um filho com deficiência com a ex-esposa



Oq ele faz? Posta um texto agradecendo a atual esposa por ela ter dado uma "filha saudável" a ele



Filho da puta. https://t.co/fgoWRfy8PY — ceo of yuucas (@yuucascanon) November 5, 2021